Teoman geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daydı. Sabah saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan rockçı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Teoman, "Kitap bakmaya geldim. Siyaset ve ekonomi dergilerini merak saldım. Dünya çapında neler oluyor görmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.
Teoman kitaplara sardı! Siyaset ve ekonomi dergileri okuyor
