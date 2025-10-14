PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü annelerden “Kırmızı Karavan”a anlamlı destek

39 ünlü annenin destek verdiği “Kırmızı Karavan” projesi kapsamında düzenlenen Çocuk Festivali’nde, miniklerin eserlerinden oluşan “Umut Renkleri Sergisi” büyük ilgi gördü. Elde edilen gelir, koruma altındaki çocuklara bağışlandı.

Giriş Tarihi:
Ünlü annelerden “Kırmızı Karavan”a anlamlı destek

Simay Bülbül'ün kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği'nin hazırladığı Kırmızı Karavan Projesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kırmızı Karavan Projesi kapsamında Akasya'da Çocuk Festivali düzenlendi. Tanem Sivar'ın öncülüğündeki projeye, 39 ünlü anne gönüllü destek verdi. Başak Dizer Tatlıtuğ, Songül Öden, Pelin Akil, Seda Bakan, Burcu Biricik, Tuba Ünsal ve Sedef Avcı gibi ünlü anneler, çocuklarının ellerinden çıkan eserlerle "Umut Renkleri Sergisi"ni oluşturdu. Sergideki eserler, satışa sunuldu. Elde edilen gelir, koruma altındaki çocuklar için kullanılacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...