Simay Bülbül'ün kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği'nin hazırladığı Kırmızı Karavan Projesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kırmızı Karavan Projesi kapsamında Akasya'da Çocuk Festivali düzenlendi. Tanem Sivar'ın öncülüğündeki projeye, 39 ünlü anne gönüllü destek verdi. Başak Dizer Tatlıtuğ, Songül Öden, Pelin Akil, Seda Bakan, Burcu Biricik, Tuba Ünsal ve Sedef Avcı gibi ünlü anneler, çocuklarının ellerinden çıkan eserlerle "Umut Renkleri Sergisi"ni oluşturdu. Sergideki eserler, satışa sunuldu. Elde edilen gelir, koruma altındaki çocuklar için kullanılacak.