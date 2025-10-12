Gelinlik Özge Ulusoy'a yakıştı

PODCAST CANLI YAYIN

Başarılı manken Özge Ulusoy, “Moira by Urfa” projesinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Urfa’ya bir kez daha hayran kaldım” dedi

Ünlü manken Özge Ulusoy, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 40 parçalık özel defilede gelinlik giyerek podyuma çıktı. Şanlıurfa, tarihi dokusuyla olduğu kadar modadaki yenilikçi vizyonuyla da dikkat çekti. "Moira by Urfa" projesi, kentin köklü dokuma geleneğini modern moda anlayışıyla buluşturdu.

PODYUMDA 25 MODEL
Ünlü modacı Erol Albayrak tarafından tasarlanan 40 parçalık özel koleksiyon, çulha ve ehram dokumalarından ilham alınarak hazırlandı. Defilede; Özge Ulusoy, Ece Begüm Yücetan ve oyuncu Gözde Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 25 model podyuma çıktı

