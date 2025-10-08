PODCAST CANLI YAYIN

TÜRGEV GİF öğrencileri piyano performanslarıyla büyüledi

TÜRGEV GİF öğrencileri, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul finalinde piyano performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi:
TÜRGEV GİF öğrencileri piyano performanslarıyla büyüledi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da ülkenin dört bir yanında milyonlarca sanatseveri bir araya getirdi. Dünyanın en kapsamlı kültür-sanat etkinlikleri arasında yer alan festivalin İstanbul ayağının finali, 5 Ekim 2025 Pazar günü Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Unutulmaz anlara sahne olan kapanış programının en beğenilen bölümlerinden biri ise TÜRGEV Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencilerinin gerçekleştirdiği piyano dinletisi oldu.


GİF öğrencilerinin hazırladığı özel konser, klasik ve modern eserlerden oluşan zengin bir repertuvarla izleyicilerle buluştu

