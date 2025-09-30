Güllü'nün patronunda şüphe uyandıran açıklama

Güllü'nün 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, katıldığı canlı yayında şok iddialarda bulundu. "Kesinlikle cinayet" diyerek gündemi sallayan açıklamalar yaptı: "Güllü'nün sırtında platin vardı. Sahnede bile oturarak şarkı söylerdi. Roman havası falan oynaması mümkün değil. Bu bir cinayet. Kesinlikle öldürüldü. Serveti incelensin."



YENİ GÖRÜNTÜ GELDİ

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği belirtildi. Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, iddialarıyla gündeme oturdu.



6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü, konuşulmaya devam ediliyor.