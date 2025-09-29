Popun kraliçesi Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yaz aylarının nasıl geçtiğini soran muhabirlere, şu yanıtı verdi: Bu yaz çalışmadığım kadar, fazla çalıştım herhalde. Bir de 'Yerinde Dur' şarkısı başka bir yere gitti Gerçekten ama çokta şikayetçi değilim. Artık rapçiler ve popçular birlikte güzel işler çıkarıyor. İyi gidiyoruz bakalım"
Demet Akalın: “Yerinde Dur” başka yere gitti
Popun kraliçesi Demet Akalın, Kıbrıs’taki konseri sonrası yaz sezonunu yoğun geçirdiğini belirterek, “‘Yerinde Dur’ şarkısı bambaşka bir yere gitti. Rapçiler ve popçular artık birlikte güzel işler çıkarıyor, iyi gidiyoruz” dedi.
Giriş Tarihi: