Kıvanç Tatlıtuğ dostunu kaybetmenin acısını derinden yaşıyor...

Yakın dostu Halit Yukay’ın ölümüyle sarsılan Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle Bodrum’daki evine çekildi. Zor günleri sevdikleriyle aşmaya çalışan ünlü oyuncunun, tekne turundan paylaşılan aile pozları büyük ilgi gördü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yat firması sahibi yakın dostu Halit Yukay'ın ani ölümüyle büyük yıkım yaşadı. Marmara Denizi'nde kaybolan dostunu arama çalışmalarına katıldı. Günler sonra Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan Tatlıtuğ, yaşadığı kötü günleri bir türlü atlatamadı. Bu sezon için bir projesi bulunmayan Tatlıtuğ, soluğu Bodrum'daki evinde aldı. Eşi Başak ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'taki dairesinde kalmaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)

NAZAR BONCUĞU YAĞDI
Ünlü oyuncu önceki akşam da Yukay'ın yaptığı teknesiyle denize açıldı. Ailesiyle birlikte Bodrum'un eşsiz manzarasına karşı akşam yemeği yedi. Başak Dizer de Instagram hesabından o anları paylaştı. "İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar" şarkısı eşliğinde ailesiyle geçirdiği anlara yer verdi. Bu arada çiftin 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe, genellikle gözlerden uzak büyütülüyor. Ancak bu paylaşımda yer alan karelerde, küçük Efe ilk kez bu kadar net ve doğal halleriyle görüldü. Takipçiler, Tatlıtuğ ailesinin samimi aile pozlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)

Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşı Halit Yukay'ın ani ölümü ile büyük acı yaşadığı ve psikolojik destek aldığı belirtiliyor.

Tatlıtuğ ve ailesinin bu karesi büyük beğeni aldı.

