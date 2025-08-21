Pınar Altuğ’un yoga pozlarına sosyal medyadan tepki: “Eşiniz kıskanmıyor mu?” sorusuna yanıt verdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yoga yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Altuğ'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz kıskanmıyor mu?" diye sorarken bir başkası "Yaşımıza göre mi davransak acaba." dedi.

AKLINIZ, FİKRİNİZ...

Altuğ, sosyal medyadaki ilk soruya "Kıskanması için bir sebep yok ki. Birine dokundunuz diye aklınız fikriniz gidiyorsa bilemem tabi." yanıtını verdi. Diğer sosyal medya kullanıcısına ise "Siz bana bir liste verirseniz oradan bakıp seçeyim ben." karşılığını verdi.

Ünlü isim, sosyal medyada takipçileri ile sık sık karşı karşıya geliyor.