PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Pınar Altuğ’un yoga pozlarına sosyal medyadan tepki: “Eşiniz kıskanmıyor mu?” sorusuna yanıt verdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada paylaştığı yoga pozları sonrası takipçilerinden gelen “Eşiniz kıskanmıyor mu?” ve “Yaşımıza göre mi davransak acaba?” gibi sorulara yanıt verdi. Altuğ, eşinin kıskanması için bir sebep olmadığını belirtirken, eleştirilere karşılık verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Pınar Altuğ’un yoga pozlarına sosyal medyadan tepki: Eşiniz kıskanmıyor mu? sorusuna yanıt verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yoga yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Altuğ'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz kıskanmıyor mu?" diye sorarken bir başkası "Yaşımıza göre mi davransak acaba." dedi.

AKLINIZ, FİKRİNİZ...

Altuğ, sosyal medyadaki ilk soruya "Kıskanması için bir sebep yok ki. Birine dokundunuz diye aklınız fikriniz gidiyorsa bilemem tabi." yanıtını verdi. Diğer sosyal medya kullanıcısına ise "Siz bana bir liste verirseniz oradan bakıp seçeyim ben." karşılığını verdi.

Ünlü isim, sosyal medyada takipçileri ile sık sık karşı karşıya geliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer’in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...