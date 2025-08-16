Simge Sağın’dan Erdem Kınay açıklaması: “Elimi bir anda bıraktı''

Simge Sağın, önceki gün Yenikapı Festivali'nde sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, DJ Erdem Kınay'ın kendisi için "Simge'yi ben keşfettim, Mauro Icardi patlattı" şeklindeki sözleri hakkında konuştu.

"O beni keşfetti bu doğru ama sonrası yanlış" diyen Simge Sağın, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü, "Erdem yolun başında vardı, elimi bir anda bıraktı. Kendi başıma yüzmeye karar verdim ve boğulmadım. Ona başarılar diliyorum. Bir polemik yok ama aramızda. Sektörde doğru insanlarla karşılaştım. Engel olmaya çalışanlar da oldu ama ben umursamadım. Başarı gerçek başarıysa eğer engel olunamaz zaten."