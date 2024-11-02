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Hakan Baş ile kötü günleri geride bıraktılar! Bensu Soral'dan evliliği hakkında samimi itiraflar

Hakan Baş ile evliliklerinde bir süre önce çalkantılar olduğu konuşulan Bensu Soral, “Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz” diyerek ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:20 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:57
Hakan Baş ile kötü günleri geride bıraktılar! Bensu Soral’dan evliliği hakkında samimi itiraflar

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Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Bir film heyecanımız vardı. Küçük bir tatil yaptım. Şimdi buralardayım" dedi.

Bensu Soral (Takvim Gazetesi)Bensu Soral (Takvim Gazetesi)

Çok sık projelerde yer almayan Soral, "Hep öyleydim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım" şeklinde konuştu.

Bensu Soral ve Hakan Baş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bensu Soral ve Hakan Baş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"HER EVLİLİKTE VAR"
Yedi yıldır Hakan Baş'la evli olan oyuncu, "Bir dönem problem yaşamıştınız. Toplamda 10 yıldır birliktesiniz" sözlerine, "Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu çok kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?" ifadelerini kullandı.

Bensu Soral ve Hakan Baş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bensu Soral ve Hakan Baş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ÇOK KORKTUM"
Eşi Hakan Baş'ın rahatsızlığıyla ilgili Soral, "Doğuştan rahatsızlığı vardı. Çok şükür iyi... Çok kötü iki sene geçirdim. Bende de ona bir şey olacak diye korku oldu" diye konuştu. Çocukla ilgili sorulara oyuncu, "Bu işler kısmet. Bakalım hayırlısı" dedi.

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