Hafsanur Sancaktutan: Regl olduğumu erkeklere söylüyorum

Özel hayatı hakkında konuşan bir dergiye konuşan Hafsanur Sancaktutan'ın özellikle "regl" konusunda yaptığı açıklama dikkatleri çekti. Ünlü isim, "Sette regl olursam erkeklere de regl oldum diyorum. Bilerek yapıyorum. Mümkünse bir erkekten ağrı kesici istiyorum, ped aldırıyorum. Çünkü bu normal" ifadelerini kullandı. Hafsanur Sancaktutan'ın açıklaması, sosyal medya camiasında kafa karışıklıklarına neden oldu.

"GEREK VAR MI?"

Bazıları ünlü ismi destekledi ve bunların söylenmesi gereken konular olduğunu belirtti. Bazıları ise "Bu kadar anlatamaya ne gerek var?" dedi.