"Kardeşlerim"in final bölümü konusu şöyle; Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar. Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

KARARLAR ALINDI!

Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser. Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır. Orhan için işler yolunda giderken, Emel bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.