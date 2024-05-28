İşin ’aslı’ annelik!

Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı da 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda çocuğu Elay'ın fotoğrafını ilk kez paylaşan Enver, binlerce beğeni almıştı. Minik Elay'ın renkli gözleri sosyal medyada gündem olurken babası Berkin Gökbudak'a olan benzerliği de dikkat çekmişti.

Enver, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Hayatım kökünden değişti. Bu 1-2 sene çok kıymetli... O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor'' demişti. Kızıyla bol bol vakit geçirmek isteyen güzel oyuncu, şu sıralar gelen iş tekliflerini de kabul etmiyormuş.

Annelik yapmayı tercih eden güzel oyuncu, ekrandan uzakta kızıyla vakit geçiriyormuş. Hayatının bu döneminde oldukça mutlu olan Enver, dizi ve sinema filmi tekliflerini elinin tersiyle iterken, neredeyse 1 yaşına basacak olan kızı Elay'ın anaokulu çağına gelene kadar çalışmayı düşünmüyormuş. Enver, çalışsa bile uzun uzun süren setler değil dijital platformlarda çalışmaya sıcak bakıyormuş.



TEKLİFLERİ REDDEDİYOR!

Güzel oyuncu, anne olduktan sonra hayata bambaşka bir pencereden bakıyor.