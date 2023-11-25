Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın oğulları dünyaya geldi! Mola, oğlu Can’ı kucağına aldı

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu. Nikahın hemen ardından ise Mola'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil" demişti. Aksakallı da, "Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu" diye konuşmuştu.
İSİM BİLMECESİ!
Son paylaşımında hala doğum yapmadığını, evde salatalık yiyerek yattığını söyleyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları önceki gün dünyaya geldi. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar, "Can bizim canımız olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" diyerek gaf yapmıştı. Çift ise isim konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı.