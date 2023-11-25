Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın oğulları dünyaya geldi! Mola, oğlu Can’ı kucağına aldı

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu. Nikahın hemen ardından ise Mola'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.







Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil" demişti. Aksakallı da, "Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu" diye konuşmuştu.