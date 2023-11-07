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Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a sert sözler: Aşağılık bir baba figürüsün

Sunucu Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi. Ama eski eşi Serkan Uçar’dan izin çıkmadı. Bunun üzerine Ece Erken, ‘’Aşağılık bir baba figürüsün’’ diye veryansın etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 09:15
Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar’a sert sözler: Aşağılık bir baba figürüsün

Sunucu Ece Erken, 2014– 2015 yılları arasında galerici Serkan Uçar ile evlilik yaşamış, boşanma sonrası aralarındaki polemiklerle sık sık gündeme gelmişti. Eski eşler önceki gün yine karşı karşıyaydı.




Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar'ı yurtdışına tatile götürmek istedi. Ancak Serkan Uçar buna izin vermedi. Adeta çileden çıkan Ece Erken, veryansın etti.




Erken, eski eşine sert sözler kullanarak şunları söyledi: 6 bin liralık nafakayı bile icra yoluyla ödüyorsun. Bir kere bile okul masrafını ödememişsin, çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı diye sormamışsın. Biz gece kulübüne gidelim, çocuk da otelde kalsın diyebilecek kadar aşağılık olabiliyorsun.




Bu babacık figürü Instagram'dan fotoğraflar çekiliyor. Bir fotoğrafa göre yorum yapabiliyoruz. Vicdan diyorum. Ünlü sunucu ayrıca, "Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak" ifadelerini kullandı.

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