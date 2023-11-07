Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar’a sert sözler: Aşağılık bir baba figürüsün







Bu babacık figürü Instagram'dan fotoğraflar çekiliyor. Bir fotoğrafa göre yorum yapabiliyoruz. Vicdan diyorum. Ünlü sunucu ayrıca, "Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN