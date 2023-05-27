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    Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül'den güzel haber: Kanser savaşını kazandı!

    Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül, kanseri yendiğini açıkladı. Güzel fenomen, ailesinin bile bilmediği hastalığıyla beş aydır mücadele etti. Söylenenlere göre; ünlü oyuncu bu süreçte Algül’ün yanından hiç ayrılmadı.

    Aşk ve ’zafer’

    Adı bir süredir Kerem Bürsin'le anılan Mehtap Algül'den bir iyi bir de kötü haber geldi...

    Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Algül, sosyal medyasından beş aydır kolon kanseri tedavisi gördüğünü yazdı. Güzel fenomen, devamında şunları söyledi:

    "Kolon kanseri şüphesi ile başladığımız tedavi sürecine iki ameliyat sığdırdık. Sevgili doktorumla birlikte bu süreci ikimiz yaşadık. Bu benim isteğimdi. Ailemden, sevdiklerimden, merak eden herkesten özür dilerim. Ancak işler zaten yeterince karışıkken kimsenin vaktinden ve duygularından almak istemedim."

        'YENİ HAYATA HOŞ BULDUM'
        Genç fenomen, ardından da müjdeyi duyurdu: "Beş aylık mücadelenin ardından dün tüm sonuçlarım tertemiz çıktı. Özgürlüğüm elimde, ben yeni hayatıma hoş buldum." Hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajlarının yağdığı Mehtap Algül'ün zorlu sürecinden ise Kerem Bürsin'in haberdar olduğu iddiası ortaya atıldı. İkilinin arkadaşlarına göre yakışıklı oyuncu, bu süreçte Algül ile her anlamda yakından ilgilenip güzel aşkına desteğini verdi.

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        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Saklambaç Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül'den güzel haber: Kanser savaşını kazandı!
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