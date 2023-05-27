Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül'den güzel haber: Kanser savaşını kazandı!

Adı bir süredir Kerem Bürsin'le anılan Mehtap Algül'den bir iyi bir de kötü haber geldi...
Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Algül, sosyal medyasından beş aydır kolon kanseri tedavisi gördüğünü yazdı. Güzel fenomen, devamında şunları söyledi:
"Kolon kanseri şüphesi ile başladığımız tedavi sürecine iki ameliyat sığdırdık. Sevgili doktorumla birlikte bu süreci ikimiz yaşadık. Bu benim isteğimdi. Ailemden, sevdiklerimden, merak eden herkesten özür dilerim. Ancak işler zaten yeterince karışıkken kimsenin vaktinden ve duygularından almak istemedim."