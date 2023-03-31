Hafsanur Sancaktutan'dan eski sevgilisi Deniz Can Aktaş’la ile ilgili şoke eden ima

Deprem sonrasında psikolojisi alt üst olan Hafsanur Sancaktutan, müziğe sarıldı... Önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Daha yeni dışarı çıkabiliyorum" dedi ve ekledi: "Bu süreçte çello dersleri aldım. Doğum günümü de yalnız geçirdim." Özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap veren Sancaktutan, "Hayatımda kimse yok" dedi. Deniz Can Aktaş ile üç yılı aşkın beraberliği Aralık 2022'de biten güzel, "Şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim" sözleriyle de adeta eski aşkına 'yalan' göndermesi yapar gibiydi. (Aydın Hamza)