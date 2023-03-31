Hafsanur Sancaktutan'dan eski sevgilisi Deniz Can Aktaş’la ile ilgili şoke eden ima

Deprem sonrasında psikolojisi alt üst olan Hafsanur Sancaktutan, müziğe sarıldı... Önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Daha yeni dışarı çıkabiliyorum" dedi ve ekledi: "Bu süreçte çello dersleri aldım. Doğum günümü de yalnız geçirdim." Özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap veren Sancaktutan, "Hayatımda kimse yok" dedi. Deniz Can Aktaş ile üç yılı aşkın beraberliği Aralık 2022'de biten güzel, "Şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim" sözleriyle de adeta eski aşkına 'yalan' göndermesi yapar gibiydi. (Aydın Hamza)
DEPREME YAKALANMIŞ
Muazzez Ersoy, torunu Emir ile önceki gün Etiler'deydi. Deprem felaketinin etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden sanatçı, çocuklarının Adana'da depreme yakalandığını söyledi. Gelininin psikolojik destek aldığını belirten Ersoy, "Yaşadığımız felaketi hala unutamadık. Benim çocuklarım da Adana'daydı. Şimdi burada beraberiz. Birlikte yaraları saracağız" dedi. Aydın HAMZA
'40 OLDUM'
Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın mekanında doğum gününü kutladı. Arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yiyen Mola, gazetecilerin röportaj isteğini de geri çevirmedi. Mola, "Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Deprem sebebiyle doğum günümü bu yıl biraz buruk geçiyorum. 40 oldum, her yaşın ayrı bir güzelliği var sanırım" diye konuştu. Doğan SAVAŞ