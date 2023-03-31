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    Hafsanur Sancaktutan'dan eski sevgilisi Deniz Can Aktaş’la ile ilgili şoke eden ima

    Deniz Can Aktaş’la uzun süreli aşkı, 2022 sonunda biten Hafsanur Sancaktutan, “Hayatıma girecek kişi dürüst olmalı” diyerek ayrılığın ‘yalan’ nedeniyle bittiğini ima etti. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Dürüstlük taşı!

    Deprem sonrasında psikolojisi alt üst olan Hafsanur Sancaktutan, müziğe sarıldı... Önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Daha yeni dışarı çıkabiliyorum" dedi ve ekledi: "Bu süreçte çello dersleri aldım. Doğum günümü de yalnız geçirdim." Özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap veren Sancaktutan, "Hayatımda kimse yok" dedi. Deniz Can Aktaş ile üç yılı aşkın beraberliği Aralık 2022'de biten güzel, "Şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim" sözleriyle de adeta eski aşkına 'yalan' göndermesi yapar gibiydi. (Aydın Hamza)



    DEPREME YAKALANMIŞ
    Muazzez Ersoy, torunu Emir ile önceki gün Etiler'deydi. Deprem felaketinin etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden sanatçı, çocuklarının Adana'da depreme yakalandığını söyledi. Gelininin psikolojik destek aldığını belirten Ersoy, "Yaşadığımız felaketi hala unutamadık. Benim çocuklarım da Adana'daydı. Şimdi burada beraberiz. Birlikte yaraları saracağız" dedi. Aydın HAMZA



    '40 OLDUM'
    Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın mekanında doğum gününü kutladı. Arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yiyen Mola, gazetecilerin röportaj isteğini de geri çevirmedi. Mola, "Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Deprem sebebiyle doğum günümü bu yıl biraz buruk geçiyorum. 40 oldum, her yaşın ayrı bir güzelliği var sanırım" diye konuştu. Doğan SAVAŞ



        YENİDEN 'ADAM'
        Pop müziğin sevilen ismi Sibel Alaş, "Şimdi 90'lar 3" albümünün ikinci single'ı "Adam" ile bugün müzikseverlerle buluştu. Alaş, sözü ve müziği kendine ait olan, 90'lar popunun önemli hitlerinden "Adam"ı yeni albümü için yeniden yorumladı. Alaş'ın, 1995 yılında yayımlanan ilk albümüne de ismini veren "Adam" isimli şarkısının orijinaline sadık kaldı.



        GERİ DÖNDÜ!
        Geçtiğimiz Kasım ayında tiyatro oyununa giderken trafik kazası geçiren ve felç riski olan Sergen Deveci, önceki akşam Beşiktaş'ta gösteri düzenledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Deveci, şunları söyledi: "Daha önce bunu İbrahim Tatlıses yaptı. Sahnelere çıktı ve keyif aldığı işi yaparak iyileşti. Ben neden yapamayayım diye düşündüm" Doğan SAVAŞ



        FOTO-ŞOK
        Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'teydi. Bir kaş tasarım merkezinden çıkışta karşısında bir anda gazetecileri gören güzel oyuncu, kısa süreli şok yaşadı. Yüz ifadesinden şaşkınlığı belli olan Berrak Tüzünataç, ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Aydın HAMZA



            AKUSTİK ZAMANI!
            Bahadır Tatlıöz çok sevilen ve hafızalarda yer etmiş şarkılarının akustik versiyonlarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz hafta "Beni Yak"ın akustik versiyonunu yayınlayan Tatlıöz, bu hafta da "Benim Değil" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.



            GÖZLÜK KAMUFLAJI
            Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de arkadaş grubuyla görüntülendi. Gazetecilerin röportaj talebini geri çeviren Sırp şarkıcı, "Teşekkür ederim, sonra konuşuruz" demekle yetindi. Basın mensuplarını görene dek gözlük takmayan Emina Jahovic, gazetecileri görünce ise hemen güneş gözlüklerini taktı. Aydın HAMZA



            TATLI ELEŞTİRİ
            Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu'yla önceki gün Bebek'teydi. Kişisel işlerini hallettiğini söyleyen oyuncu, "İşlerimizi halledip çocuğumuzu okuldan almaya gideceğiz" diye konuştu. Didem Dayıcıoğlu ise, "Eşinizi ekranda görünce ne hissediyorsunuz, eleştiriyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Eşimi hem çok beğeniyor hem de çok eleştiriyorum, ben biraz gıcık bir tipim bu konularda... Sinema okuduğum için birazcık konuya hakimim" dedi. Aydın HAMZA



                KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN
                Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay'ın paylaştığı Hava Muhalefeti, 14 Nisan'da gösterime girecek... Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerini almasıyla başlayan kahkaha dolu yolculuk, büyük sürprizleri ortaya çıkaracak.



                HABERİN ZİRVE
                ATV, 29 Mart Perşembe günkü atv Ana Haber yayını Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde ilk sıraya yerleşti. Önceki akşam ekrana gelen atv Ana Haber Bülteni gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,14 izlenme oranı ve yüzde 18,04 izlenme payıyla birinci sırada yerini aldı.



                SOLUKSUZ İZLENECEK
                ATV sevilen dizisi Ateş Kuşları, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 10. bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Ateş Kuşları'nda öfkeyle çekip giden Ali, Fidan'la bir araya gelirken Mercan ise peşlerine düşer. Öte yandan Çatal, Barbaros'a Gülayşe ile ilgili önemli bir bilgi verir.

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                Halk TV’nin ’Korkmaz Tavukçu’ vakası
                Haberler Saklambaç Hafsanur Sancaktutan'dan eski sevgilisi Deniz Can Aktaş’la ile ilgili şoke eden ima
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