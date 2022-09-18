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    Geçtiğimiz Mayıs ayında boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a yüzük sürprizi

    Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Çekmeköy’de bir halk konseri düzenledi. Konser öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Akçıl, “Konserler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yapım şirketi kurdum yeni yeni insanları ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Yüzük sürprizi

    Burcu Kıratlı ile evliliğini bir süre önce sonlandıran Sinan Akçıl, muhabirlerin, "Burcu Hanım'ın yüzüğü size geri gönderdiğine dair iddialar var" sorusuna net cevap verdi: "Ben de eve gittiğimde gördüm. Aynı yüzükler olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri bir şey söyleyemem."

    HAYATIMDA KİMSE YOK!
    Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Survivor programı ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu için "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" demişti.
    Kalayacıoğlu bu gün Akçıl'ın konserinde kısa süreli olarak sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce heyecanlı olan Aleyna Kalaycıoğlu, "Yine Cengiz Ünder'i soracaksınız. Bir kez daha ne Cengiz'i arkadaşlar, diyorum. Bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok. İşime odaklıyım" dedi.



    HEYECANLI BEKLEYİŞ
    Sinema tarihimizde biyografi filmleri türünde akım başlatarak sektörün gidişine yön verip farklı bir ivme kazandıran Dijital Sanatlar, bu kez de Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Bandırma Füze Kulübü"yle izleyicileri sinemanın büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı. 1950'li yılların sonunda, imkansızı mümkün kılıp dünyada ilk defa uzaya füze gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin unutulan hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin fragmanı heyecan yarattı.



    KENAN RÜZGARI
    Harbiye Açık Hava Konserleri'nin son konuğu Kenan Doğulu oldu. Önceki akşam binlerce hayranının izlediği konserde Kenan Doğulu, şarkılarıyla olduğu kadar dansları ve sahne şovlarıyla da büyük alkış topladı. Doğulu'nun sahnesine Elif Sanchez konuk oldu. İkilinin birlikte seslendirdiği "Kurşun Adres Sormaz Ki" şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe-İspanyolca yeni düzenlemesi "Vuelve" dinleyicilerden tam not aldı.



    SERENAY MARKA TAKAR
    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, pahalı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık karıştı. Gözlük, küpe ve yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu ortaya çıktı. Serenay'ı eleştirenler olsa da, "Çok yakıştı" diyenler dikkat çekti.



        SESSİZ GECE!
        Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Talu, gazetecilerin sorularına sessiz kalmayı tercih etti.



        TEKLİF YAĞIYOR
        Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağı haberini sevenleriyle paylaşan 'Avatar' lakaplı başarılı sporcu Atakan Arslan, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Oyunculuk kariyeri ile ilgili eğitimler aldığını söyleyen Atakan Arslan; "Gelen teklifler var. Fakat şu anda netleşen bir durum yok" dedi.



        AJDA İZDİHAMI
        Ajda Pekkan, Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı şerefine sahne aldı. Açıkhava Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak düzenlenen konsere gelen binlerce kişi, alanda boş koltuk bırakmazken yüzlerce kişi de ayakta izleyerek tiyatroyu tamamen doldurdu. Süperstar Ajda Pekkan, sahnede olağanüstü bir performans sergiledi. (Ercan AKGÜN)



            'HER ŞEY YOLUNDA'
            Oyuncu Tolga Mendi ve "Survivor" yarışmasıyla yıldızı parlayan Damla Can, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Tolga Mendi; "Yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. İlişkimizde de her şey yolunda" diye konuştu.



            LİSTEYİ HANIM VERDİ
            Başarılı oyuncu Onur Buldu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu "Hanım listeyi bana verdi, ben de alışverişe geldim" dedi.



            BAMBAŞKA BİR TOPRAK
            ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Gül Masalı, bu akşam da nefes kesecek bölümüyle ekranlarda olacak. Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır. Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir. Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmanın zamanı gelmiştir.



                HEM YAZDI HEM SÖYLEDİ
                'Sensizlik Yarim', Gülüşü Bedel', 'Biz İkimiz', şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran genç popçu Nurhana Demet, yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Nurhana Demet'e ait olan 'Çocukluğum Zararda' şarkısıyla kısa bir süre önce dijital platformlarda yerini alan şarkı, 1 milyon beğeniyi aştı.



                GÜZEL HAREKET
                Son dönemin popüler isimlerinden Eda Ece, kalbinin güzelliğini yine gözler önüne serdi. Bugüne dek sık sık sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla takdir toplayan güzel oyuncu, bu kez elini çok uzaklara Kenya'ya uzattı. Eda Ece, burada hayatın birçok zorluğuna karşı mücadele eden yöre halkı için su deposu yaptırmasını sağladı. Ece, bu tavrıyla büyük övgü aldı.



                'MİLLETIN AĞZINA SAKIZ OLACAĞIM'
                Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, iş insanı Suat Çiçek ve Yusuf Çiçek ile birlikte yemek yedi. Gazetecilerle sohbet eden Mengüç, "Yusuf ve Suat beyden sürpriz bir reklam teklifi aldım. Sakız reklamında oynayacağım. Bu gidişle milletin ağzına sakız olacağım" diye espri yaptı.

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                Haberler Saklambaç Geçtiğimiz Mayıs ayında boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a yüzük sürprizi
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