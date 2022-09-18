Geçtiğimiz Mayıs ayında boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a yüzük sürprizi

Burcu Kıratlı ile evliliğini bir süre önce sonlandıran Sinan Akçıl, muhabirlerin, "Burcu Hanım'ın yüzüğü size geri gönderdiğine dair iddialar var" sorusuna net cevap verdi: "Ben de eve gittiğimde gördüm. Aynı yüzükler olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri bir şey söyleyemem."



HAYATIMDA KİMSE YOK!

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Survivor programı ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu için "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" demişti.

Kalayacıoğlu bu gün Akçıl'ın konserinde kısa süreli olarak sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce heyecanlı olan Aleyna Kalaycıoğlu, "Yine Cengiz Ünder'i soracaksınız. Bir kez daha ne Cengiz'i arkadaşlar, diyorum. Bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok. İşime odaklıyım" dedi.







HEYECANLI BEKLEYİŞ

Sinema tarihimizde biyografi filmleri türünde akım başlatarak sektörün gidişine yön verip farklı bir ivme kazandıran Dijital Sanatlar, bu kez de Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Bandırma Füze Kulübü"yle izleyicileri sinemanın büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı. 1950'li yılların sonunda, imkansızı mümkün kılıp dünyada ilk defa uzaya füze gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin unutulan hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin fragmanı heyecan yarattı.