Geçtiğimiz Mayıs ayında boşanmışlardı! Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a yüzük sürprizi

'HER ŞEY YOLUNDA'

Oyuncu Tolga Mendi ve "Survivor" yarışmasıyla yıldızı parlayan Damla Can, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Tolga Mendi; "Yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. İlişkimizde de her şey yolunda" diye konuştu.