Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden şoke eden gelişme

Uzun süreli beraberliklerinde daha önce de ayrılıp barışan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Bu yaz nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Alkan, önceki gün kendisi gibi oyuncu aşkını Instagram hesabından takibi bıraktı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle olan tüm romantik pozlarını da sildi. Şimdilerde Bodrum'daki tatilinden paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade ise ne sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi ne de Gökhan Alkan'a rağmen sevgilisini takip etmeyi bıraktı. Bu da kırgın olan tarafın Alkan olduğunu düşündürdü.