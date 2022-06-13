Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden şoke eden gelişme

Uzun süreli beraberliklerinde daha önce de ayrılıp barışan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Bu yaz nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Alkan, önceki gün kendisi gibi oyuncu aşkını Instagram hesabından takibi bıraktı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle olan tüm romantik pozlarını da sildi. Şimdilerde Bodrum'daki tatilinden paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade ise ne sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi ne de Gökhan Alkan'a rağmen sevgilisini takip etmeyi bıraktı. Bu da kırgın olan tarafın Alkan olduğunu düşündürdü.
BARBİE ELİF
Dijital dergisi Evos Angels'in 12'nci senesini kutlandığı gecede, Chafemme defilesi ile büyük ilgi topladı. Defilede, baş mankenliği Elif Ece Uzun üstlenirken; Barbie temasıyla düzenlenen defile büyük beğeni topladı. Ünlü kemancı Şeyma Abdülselamoğlu Özdek de defile boyunca mankenlere kemanıyla eşlik etti.
GURURLU TARIK
Bedelli askerlik görevini İstanbul'daki evine 15 dakikalık mesafede tamamlayan Tarık Emir Tekin, terhis sonrası soluğu sevgilisi Sofia ile İstanbul gecelerinde aldı. Tekin, "Bir ay çok kısa ama insan orada olunca gurur duyuyor" dedi.