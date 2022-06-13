Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden şoke eden gelişme

    Yakın zamanda Nesrin Cavadzade ile nikah masasına oturması beklenen Gökhan Alkan, kendisi gibi oyuncu sevgilisini sosyal medyadan silip ‘Ayrılık sinyali’ verdi!.. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Ayrılık sinyali

    Uzun süreli beraberliklerinde daha önce de ayrılıp barışan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Bu yaz nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Alkan, önceki gün kendisi gibi oyuncu aşkını Instagram hesabından takibi bıraktı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle olan tüm romantik pozlarını da sildi. Şimdilerde Bodrum'daki tatilinden paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade ise ne sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi ne de Gökhan Alkan'a rağmen sevgilisini takip etmeyi bıraktı. Bu da kırgın olan tarafın Alkan olduğunu düşündürdü.



    BARBİE ELİF
    Dijital dergisi Evos Angels'in 12'nci senesini kutlandığı gecede, Chafemme defilesi ile büyük ilgi topladı. Defilede, baş mankenliği Elif Ece Uzun üstlenirken; Barbie temasıyla düzenlenen defile büyük beğeni topladı. Ünlü kemancı Şeyma Abdülselamoğlu Özdek de defile boyunca mankenlere kemanıyla eşlik etti.



    GURURLU TARIK
    Bedelli askerlik görevini İstanbul'daki evine 15 dakikalık mesafede tamamlayan Tarık Emir Tekin, terhis sonrası soluğu sevgilisi Sofia ile İstanbul gecelerinde aldı. Tekin, "Bir ay çok kısa ama insan orada olunca gurur duyuyor" dedi.



        'BENİ YIKAMAZ'LA YIKACAK!
        Tuğba Ünal, Rap dünyasına adım atarak yepyeni şarkısı "Beni Yıkamaz"ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk kez bir Rap şarkı seslendiren Ünal, şöyle konuştu: "Yıllardır Rap söylemek istiyordum. Sonunda içime sinen bir şarkıyla Rap sevenlerin karşısına çıkıyorum."



        YAĞMUR VIZ GELDİ
        Hande Yener, önceki akşam Kuruçeşme'yi salladı. Ünlü pop ikonu, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarına rağmen mekanı dolduran binleri "Yağmur çamur dinlemeden geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün hep birlikte güneşi açtıralım" diye selamladı.



        İĞNEYLE SAHNEDE
        Bendeniz, uzun süreden sonra konser verdiği İstanbul'da sahneyi salladı. Sanatçı, sahne öncesi iki iğne vurulduğunu açıklamasına rağmen enerjisiyle konuklarını mest etti.



            MUHTEŞEM FİNAL
            Hülya Avşar, önceki akşam tüm kış sahne aldığı İstanbul'daki bir mekanda sezon kapanışı yaptı. Her sahnesinde olduğu gibi iddialı bir performansa adını yazdıran Avşar, Melih Yazgan imzalı taşlı ve derin sırt dekolteli elbisesi ile nefes kesti.



            ÇİFTE ŞIKLIK
            Demet Şener, önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile Galataport'taydı. Hayli şık görünen çiftten Şener, "Özel bir akşam yemeğine geldik" dedi. Çift, liseli aşıklar gibi hep el eleydi. (Aydın HAMZA)



            TELE-TAKİP!
            Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki akşam Karaköy'deki bir partiye kendisi gibi oyuncu Halil İbrahim Kapar ile el ele katıldı. Kapar'ın cep telefonuyla mesajlaşan Bozoğlu'nun telefonuna baktığı anlar da objektiflere böyle yansıdı. (Aydın HAMZA)



                GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKIYOR
                ATV'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam final bölümü ile ekranlara geliyor! Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.



                ALTIN DİVA
                Geçtiğimiz gün yeni yaşını Bodrum'da kaldığı otelde kutlayan Bülent Ersoy'a şef Özlem Mekik'ten pahalı jest... Mekik, Diva'ya tamamı altın kaplama pasta hazırladı. Yenilebilir altın yapraklardan oluşan iki katlı gösterişli pastanın fiyatı ise neredeyse beşi bir yerde yani yaklaşık 40 bin TL'ydi.



                BABALIĞIN KİTABINI YAZDI
                Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, ödüllü gazeteci İlker Gezici'nin "Babalığın Kitabını Yazanlar" adlı yeni kitabının lansmanına ev sahipliği yaptı. "Bu kitapta 20 babanın babalık serüvenini, kendi babaları ile kurdukları iletişimi çocuklarına nasıl yansıttıklarını, eski ve yeni kuşak arasındaki baba-çocuk ilişkilerinin farklarını okuyucuyla paylaştım" diyen Gezici'nin lansmanına birçok ünlü katıldı.



                    BODRUM KUMRULARI
                    Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Gaya-Alpay Başaran, önceki akşam Türkbükü'ndeki bir mekan açılışındaydı. Uyumlu giyim tarzlarıyla Bodrum ruhunu yansıtan çift, artık sadece önemli işleri için İstanbul'a geldiklerini, yılın büyük kısmını Bodrum'da geçirdiklerini söyledi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Babalar Günü
                    Haberler Saklambaç Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden şoke eden gelişme
                        SON DAKİKA