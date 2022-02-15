Gülçin Ergül trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı





İDDİALAR BİTMİYOR

Buse Tektaş'la Alişan'ın evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Çift, hakkında ise dün iki ayrı iddia daha ortaya atıldı. Biri pasta diğeri ise tapu kriziydi. Alişan ile Buse Varol, önceki gün oğullarının yaş gününde bir araya geldi. Buse Varol, iki çocuğuyla karesine "Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok" yazdı ancak sonra sildi. İkili arasındaki krizle ilgili de yeni söylentiler de ortaya atıldı. İddiaya göre Alişan, kızları Eliz'in 1. yaş günü pastasında merhum kardeşi Selçuk'un fotoğrafının konulmasını istedi ancak Buse Varol buna karşı çıktı. Diğer bir iddiaysa ikili arasında tapu krizi yaşandı. Güzel oyuncu, oturdukları evin tapusunun çocuklarının üzerine yapılmasını istedi. Ancak tüm evlerinin tapusunu annesinin üzerine yapan ünlü türkücü, buna karşı çıktı. Buse Varol'un bu isteği kayınvalidesinin de kulağına gidince aile içerisinde ipler iyice gerildi.