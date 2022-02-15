Gülçin Ergül trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı

Evlilik hazırlığı yaptığı Erdal Şeyda Lafçı'yı 14 Aralık'ta trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, bir yandan yas tutmaya devam ederken, bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyor. Son günlerde Lafçı'yla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Ergül, Sevgililer Günü'nde de aşkını unutmadı.
Zor günler geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Lafçı ile fotoğrafını "Seni çok sevmeyi sevdim, gülüşünün bendeki yansımasını..." notuyla paylaştı. Ergül'ün bu romantik paylaşımı "Ölümsüz aşk" dedirtti. Ünlü şarkıcı, pozun altına Frank Sinatra'nın 'My Funny Valentine' şarkısının sözlerinin bir kısmını da ekledi.
EŞSİZ MUTLULUK
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Sevgililer Günü'nde de olay yaratı. Güzel oyuncu, eşiyle kahkahalar attığı karesine "Sonsuz aşkım" notu düştü. Ünlü çiftin, Instagram'da beğeni rekoru kıran mutluluk pozuna "Kartpostal gibi çift" iltifatları yağdı.
DİĞER YARIM
Fenerbahçe'li futbolcu Mesut Özil ve güzel eşi Amine Gülşe, romantizm rüzgarı estirdi. Gülşe, eşiyle paylaştığı pozuna "Hergün seninle Sevgililer Günü. İyi ki varsın diğer yarım" yazdı.