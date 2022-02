Gülçin Ergül trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı

YENİ DİZİ MÜJDESİ

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'Your Honor'ın uyarlaması 'Hakim' ATV'de.... Tüm dünyada büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim'in kanalı atv oldu. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.