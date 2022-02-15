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    Gülçin Ergül trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı

    Popçu Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı Sevgililer Günü’nde de unutmadı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat Saklambaç haberleri...

    Ölümsüz aşk

    Evlilik hazırlığı yaptığı Erdal Şeyda Lafçı'yı 14 Aralık'ta trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, bir yandan yas tutmaya devam ederken, bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyor. Son günlerde Lafçı'yla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Ergül, Sevgililer Günü'nde de aşkını unutmadı.
    Zor günler geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Lafçı ile fotoğrafını "Seni çok sevmeyi sevdim, gülüşünün bendeki yansımasını..." notuyla paylaştı. Ergül'ün bu romantik paylaşımı "Ölümsüz aşk" dedirtti. Ünlü şarkıcı, pozun altına Frank Sinatra'nın 'My Funny Valentine' şarkısının sözlerinin bir kısmını da ekledi.



    EŞSİZ MUTLULUK
    ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Sevgililer Günü'nde de olay yaratı. Güzel oyuncu, eşiyle kahkahalar attığı karesine "Sonsuz aşkım" notu düştü. Ünlü çiftin, Instagram'da beğeni rekoru kıran mutluluk pozuna "Kartpostal gibi çift" iltifatları yağdı.



    DİĞER YARIM
    Fenerbahçe'li futbolcu Mesut Özil ve güzel eşi Amine Gülşe, romantizm rüzgarı estirdi. Gülşe, eşiyle paylaştığı pozuna "Hergün seninle Sevgililer Günü. İyi ki varsın diğer yarım" yazdı.



        İNADINA KALP
        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, boşanma iddialara inat mutluluklarını paylaştı. Atagül, eşiyle pozuna "Sevgi'li K'" yazdı.



        BEBEK GÖRÜNDÜ
        Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğinden 6 aylık hamile olan stilist Başak Dizer, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Çıktığı kar tatilinden beyaz paltosu, siyah taytı ve siyah botlarıyla çektirdiği fotoğrafını paylaşan Dizer'in karnının iyice belirginleştiği görüldü. Bu arada güzel stil danışmanı 14 Şubat'ta da hayvanseverliliğini konuşturdu. Dizer, köpeklere olan tutkusuyla bilinen eşi Kıvanç Tatlıtuğ için sokak hayvanlarına mama bağışında bulundu. Bağış sertifikasını Instagram'da paylaşan stil danışmanı, "Sevgilim, bu senin için" notu düştü.



        ALTIN FUNDA
        Pop müziğin güçlü ismi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Mersin'de sahne aldı. Songül Sarpbaş imzalı altın rengi elbisesiyle sahne alan Arar, güçlü sesiyle de kulakların pasını sildi. Funda Arar, herkesin Sevgililer Günü'nü kutlayıp 'sevgi dolu bir dünya' diledi.



            İDDİALAR BİTMİYOR
            Buse Tektaş'la Alişan'ın evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Çift, hakkında ise dün iki ayrı iddia daha ortaya atıldı. Biri pasta diğeri ise tapu kriziydi. Alişan ile Buse Varol, önceki gün oğullarının yaş gününde bir araya geldi. Buse Varol, iki çocuğuyla karesine "Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok" yazdı ancak sonra sildi. İkili arasındaki krizle ilgili de yeni söylentiler de ortaya atıldı. İddiaya göre Alişan, kızları Eliz'in 1. yaş günü pastasında merhum kardeşi Selçuk'un fotoğrafının konulmasını istedi ancak Buse Varol buna karşı çıktı. Diğer bir iddiaysa ikili arasında tapu krizi yaşandı. Güzel oyuncu, oturdukları evin tapusunun çocuklarının üzerine yapılmasını istedi. Ancak tüm evlerinin tapusunu annesinin üzerine yapan ünlü türkücü, buna karşı çıktı. Buse Varol'un bu isteği kayınvalidesinin de kulağına gidince aile içerisinde ipler iyice gerildi.



            YENİ DİZİ MÜJDESİ
            Tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'Your Honor'ın uyarlaması 'Hakim' ATV'de.... Tüm dünyada büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim'in kanalı atv oldu. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.



            TAKINTILI ÖZGE
            Ünlü model Özge Ulusoy, "Takıntılarınız var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. "6 rakamını sevmem" diyen Ulusoy, şöyle devam etti: "Suyu bile 6 yudumda içmem. Altıda bitiyorsa bardak yedinciyi boş yutkunurum." Özge Ulusoy, diğer takıntılarını da sıraladı: "Aklıma gelen her fena şeyi 'tövbe ve iptal' diyerek yok ederim içimden. Önce sağ ayakkabı giyerim. Kim hapşırırsa hapşırsın içimden 'çok yaşa' derim."



                BİR 'DEMET' İZDİVAÇ
                Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklif etti. Güzel oyuncu da "Evet" dedi. Çift, bu yaz nikah masasına oturacak.



                AŞK 'DESTAN'I
                Destan yine nefesleri kesecek. Alpagu Han, Akkız'ın ölüm hükmünü verecek. Dilsiz Batuga, idama engel olmak için harekete geçecek. "Durun" diyecek.

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                Haberler Saklambaç Gülçin Ergül trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı
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