Hadise bu kez taklit edilen oldu! "Bu kez Beyonce Hadise'nin izinde"

Sürekli ABD'li dünyaca ünlü yıldız Beyonce'yi taklit ettiği iddiasıyla gündeme gelen Hadise, bu kez burun farkıyla taklit edilen oldu. Geçtiğimiz aylarda 'Küçük Bir Yol' şarkısının klibinde at üstüne çıkan Hadise'den sonra bu kez Beyonce benzer bir poza imza attı. Bir moda çekimi için at üstünde poz veren Beyonce'yi görenler "Hadise ucuz atlattı. Yoksa yine taklit etti denilecekti", "Bu kez Beyonce Hadise'nin izinde" yorumları yaptı.

BEYONCE ESİNLENDİ Mİ?

Hadise'nin fanları, Beyonce'nin güzel popçudan esinlendiğini iddia etti.

Daha önce saçlarını Beyonce gibi kestirip, onunla aynı kıyafetleri giyen Hadise, bu kez ata önce binen taraf oldu.

Hadise, Beyonce'nin Adidas için ürettiği koleksiyona ait takımı Türkiye'de ilk giyen isim olmuştu.