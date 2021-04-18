Aşkları bir dargın bir barışık devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'teydi. Sosyetik güzel, gazetecileri görünce yüzünü eğerken İbo'nun keyifli halleri gözden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)
BÜYÜK YÜZLEŞME
Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı'nın yarın akşam ekrana gelecek bölümünde Maraşlı ve Necati, yüzleşecek. Soluk soluğa izlenecek bölümde, duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek.
MERYEM'İN LOKUMLARI
Kısa süre önce ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, kızlarıyla pozunu Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun büyük kızı Lara ve tüm sevimliliğiyle objektife poz veren minik Lily ile fotoğrafı, "Meryem'in lokumları" dedirtti.