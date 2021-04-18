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    Keyifler yerinde! ve 'dan Bebek turu

    Bir dargın bir barışık ikili ile , önceki gün Bebek'teydi. İşte haberin detayları ve 18 Nisan 2021 tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Keyifler yerinde

    Aşkları bir dargın bir barışık devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'teydi. Sosyetik güzel, gazetecileri görünce yüzünü eğerken İbo'nun keyifli halleri gözden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



    BÜYÜK YÜZLEŞME
    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı'nın yarın akşam ekrana gelecek bölümünde Maraşlı ve Necati, yüzleşecek. Soluk soluğa izlenecek bölümde, duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek.



    MERYEM'İN LOKUMLARI
    Kısa süre önce ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, kızlarıyla pozunu Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun büyük kızı Lara ve tüm sevimliliğiyle objektife poz veren minik Lily ile fotoğrafı, "Meryem'in lokumları" dedirtti.



        HOŞGELDİN ROMAN
        Öykü Karayel ile Can Bonomo, ilk bebeklerini kucağına aldı. 30 yaşındaki güzel oyuncunun dün sabah dünyaya getirdiği minik oğlu Roman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Haberler Saklambaç Keyifler yerinde! Edwina Sponza ve İbrahim Kutluay'dan Bebek turu