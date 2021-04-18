



MERYEM'İN LOKUMLARI

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, kızlarıyla pozunu Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun büyük kızı Lara ve tüm sevimliliğiyle objektife poz veren minik Lily ile fotoğrafı, "Meryem'in lokumları" dedirtti.