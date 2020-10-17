Muhabirlerin ısrarına rağmen konuşmak istemeyen ikili, trafiğin açılması ile oradan ayrıldı.



GÖZLER KALBİN AYNASI

Genç çift, araç içerisinde birbirlerine işte böyle aşk dolu bakışlar attı.

İstinye'de oturan güzel oyuncu, sevgilisiyle evine girerek objektiflerden kaçtı. Hızlıca siteye giren Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu, güvenliklere hemen talimat vererek gazetecilerin peşinden gelmemesini istedi. Bu arada daha önce Furkan Andıç ve Birkan Sokullu ile aşk yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, bu seferki ilişkisini gözlerden uzak tutmak istiyor.