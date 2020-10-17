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    • Saklambaç
    • 17.10.2020 Gazete
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    sosyetik Aşkı ile Bebek'te görüntülendi

    Güzel oyuncu , önceki gün sosyetik aşkı ile Bebek’teydi. Deniz’in İstinye’de bulunan evine giden genç çift, gazetecilerin içeri alınmaması için güvenlik görevlilerine talimat verdi.

    AYDIN HAMZA
    Aşk tam gaz!

    Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun aşkı tam gaz devam ediyor... Son dönemin parlayan yıldız oyuncuları arasında yerini alan Deniz, önceki gün sosyetik sevgilisiyle Bebek'teydi.

    Muhabirlerin ısrarına rağmen konuşmak istemeyen ikili, trafiğin açılması ile oradan ayrıldı.


    GÖZLER KALBİN AYNASI
    Genç çift, araç içerisinde birbirlerine işte böyle aşk dolu bakışlar attı.

    İstinye'de oturan güzel oyuncu, sevgilisiyle evine girerek objektiflerden kaçtı. Hızlıca siteye giren Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu, güvenliklere hemen talimat vererek gazetecilerin peşinden gelmemesini istedi. Bu arada daha önce Furkan Andıç ve Birkan Sokullu ile aşk yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, bu seferki ilişkisini gözlerden uzak tutmak istiyor.
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