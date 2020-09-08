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    • Saklambaç
    • 08.09.2020 Gazete
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    ’daki ’s ’nde 675 bin pound’a satılan saatin yeni sahini mi?

    ’daki ’s ’nde 200 yıllık bir cep saati 675 bin pound’a satıldı. Türk alıcının adı sır gibi saklandı. Bu durum ‘Saatin yeni sahibi mi?” sorusunu gündeme taşıdı

    Büyük saatış!

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde geçtiğimiz günlerde yine tarihi bir satışa imza atıldı. Kuş motifli bir cep saati, kimliği belirsiz bir Türk işadamına satıldı.

    200 yıllık tarihi sanat eserine 675 bin pound yani yaklaşık 6.6 milyon lira ödeme yapıldı. Müze yetkilileri ise saati satın alan Türk'ü sır gibi gizledi. Bu durum, uzun süredir Londra'da yaşayan saat koleksiyoneri Dikran Masis'i akıllara getirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz yıl Napolyon'un kullandığı altın saat için 2 milyon 570 bin lira ödeyerek koleksiyonunu genişletmişti.

    KUTUSU KİTAP OLMUŞTU

    Masİs, 45 yılda oluşturduğu ve dünyanın en önemli koleksiyonları arasında gösterilen cep saati koleksiyonunu kitaba taşımıştı.


    Dikran Masis, mimar eşi Yasemin Hanım ve minik oğluyla yılın büyük kısmını Londra'da geçiriyor.
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    Haberler Saklambaç Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nde 675 bin pound’a satılan saatin yeni sahini Dikran Masis mi?
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