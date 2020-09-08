200 yıllık tarihi sanat eserine 675 bin pound yani yaklaşık 6.6 milyon lira ödeme yapıldı. Müze yetkilileri ise saati satın alan Türk'ü sır gibi gizledi. Bu durum, uzun süredir Londra'da yaşayan saat koleksiyoneri Dikran Masis'i akıllara getirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz yıl Napolyon'un kullandığı altın saat için 2 milyon 570 bin lira ödeyerek koleksiyonunu genişletmişti.

KUTUSU KİTAP OLMUŞTU



Masİs, 45 yılda oluşturduğu ve dünyanın en önemli koleksiyonları arasında gösterilen cep saati koleksiyonunu kitaba taşımıştı.



Dikran Masis, mimar eşi Yasemin Hanım ve minik oğluyla yılın büyük kısmını Londra'da geçiriyor.