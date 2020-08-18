Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 18.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    kelepçeyle eridi

    , sevgilisi ile ’na demir attı. Mide küçültme ameliyatıyla eriyen genç işadamının yeniden kilo alması dikkatlerden kaçmadı

    Hacı Sabancı eridi

    Sosyetenin tanınmış simalarından Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Bodrum'da tatilde... Sosyetik çift, önceki gün lüks tekneleriyle Cennet Koyu'na demir attı. Hacı Sabancı, denizde keyif yaparken; Kayı teknede kaldı.

    Daha önce mide küçültme ameliyatıyla 50 kilo veren Sabancı'nın fazlalıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Pandemi döneminde yeniden kilo alan Sabancı'nın göbekli hali, akıllara fenomen olan sözünü getirip "Sakin ol şampiyon! Dikkat etmezsen eski haline döneceksin" dedirtti.

    DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM
    Haberler Saklambaç Hacı Sabancı kelepçeyle eridi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri