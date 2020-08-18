Daha önce mide küçültme ameliyatıyla 50 kilo veren Sabancı'nın fazlalıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Pandemi döneminde yeniden kilo alan Sabancı'nın göbekli hali, akıllara fenomen olan sözünü getirip "Sakin ol şampiyon! Dikkat etmezsen eski haline döneceksin" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM