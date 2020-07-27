Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da faka bastı. Oğuzhan Koç'la 4 yıllık aşkını bitirip dost kalmayı başaran Tanrısevsin, önceki gün çapkın işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesindeydi.
Tanrısevsin, önceki gün teknede olduğu anlarda, sosyal medya hesabından İstanbul'daymış gibi paylaşım yaparak şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile kaçamak yaptığı iddia edilen işletmecinin teknesinde görüntülenen Tanrısevsin, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. Teknede keyif çatarken İstanbul'daymış izlenimini yaratarak sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu, kafaları karıştırdı. Sağ gösterip sol vurmak isteyen Tanrısevsin'in bu hamlesi akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM