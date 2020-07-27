Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile kaçamak yaptığı iddia edilen işletmecinin teknesinde görüntülenen Tanrısevsin, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. Teknede keyif çatarken İstanbul'daymış izlenimini yaratarak sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu, kafaları karıştırdı. Sağ gösterip sol vurmak isteyen Tanrısevsin'in bu hamlesi akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM