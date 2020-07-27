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    • Saklambaç
    • 27.07.2020 Gazete
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    ile anılan ’nun radarında bu kez vardı! Teknede keyif çattılar...

    Geçtiğimiz günlerde adı ile anılan ’nun radarında bu kez vardı. İşletmecinin teknesindeyken ’daymış gibi paylaşım yapan Tanrısevsin, kafaları karıştırdı.

    Aşk yağmuru

    Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da faka bastı. Oğuzhan Koç'la 4 yıllık aşkını bitirip dost kalmayı başaran Tanrısevsin, önceki gün çapkın işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesindeydi.


    Tanrısevsin, önceki gün teknede olduğu anlarda, sosyal medya hesabından İstanbul'daymış gibi paylaşım yaparak şaşırttı.

    Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile kaçamak yaptığı iddia edilen işletmecinin teknesinde görüntülenen Tanrısevsin, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. Teknede keyif çatarken İstanbul'daymış izlenimini yaratarak sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu, kafaları karıştırdı. Sağ gösterip sol vurmak isteyen Tanrısevsin'in bu hamlesi akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı ile anılan Murat Kazancıoğlu’nun radarında bu kez Yağmur Tanrısevsin vardı! Teknede keyif çattılar...
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