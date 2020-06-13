Coronavirüs, tekne tatiline rağbeti arttırdı. "En iyi tekne arkadaşımın teknesidir" diyenler, özellikle bu yaz yat sahibi ünlü isimlere 'birlikte tatil' teklifi yapmaya başladı. Bu isimlerden biri olan Yasemin Özilhan, arkadaşlarından gelen teklifleri çocuklarının sağlığı için kibarca reddetti. Sosyetik güzel ve eşi, aile üyeleri ve çok yakın birkaç dostu dışında yatlarına kimseyi almayacak. Hande Acar ve Nefise Karatay da Yasemin Özilhan'la benzer teklifler alıp bunları reddetti.



Nefise Karatay, kızı Maya ve eşi Yusuf Day ile şimdilerde Göcek'teki teknelerinde tatilde.

SADECE AİLEYE İZİN!



Uzun yıllardır ailesiyle Bodrum'da kendi adını taşıyan yatında tatil yapan Hande Acar, bu yıl sınırlı sayıda insanı misafir edecek. Acar'ın yatına sadece aile üyeleri girebilecek.

KIZLARI RİSKE ATMADI



Eşi İzzet Özilhan'la bugüne kadar teknesinde eski aşıklar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin gibi birçok ismi ağırlayan Yasemin Özilhan, bu yıl kızlarını riske atmamak için sadece ailesiyle olacak.