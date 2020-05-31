Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 31.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tuğba Coşkun aşkı için kollarını sıvadı! aşk diyetiyle 15 kilo verdi...

    Ablasıyla birlikte birçok kişiye yaşam koçluğu yapan Tuğba Coşkun, aşkı için de kolları sıvadı. Coşkun, özel diyet programı hazırlayıp her gün birlikte yürüdüğü 52 yaşındaki sevgilisine 15 kilo verdirdi.



    Beşiktaş Spor Kulübü'nün     eski başkanı Fikret Orman, önceki sabah erken saatlerde sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Ünlü çifte daha sonra Coşkun'un ablası Şeyda Çoşkun da katıldı. Sevgilisi ve müstakbel baldızıyla görüntülenen Fikret Orman'ın bir hayli kilo vermiş olduğu gözlendi.



    Ablasıyla birlikte birçok kişinin kilo vermesini sağlayan Tuğba Coşkun'un Fikret Orman için de özel bir diyet listesi hazırladığı ortaya çıktı. 52 yaşındaki iş adamına düzenli olarak 10 kilometrelik yürüyüşler de yaptıran Coşkun, sevgilisinin kısa sürede 15 kilo birden zayıflamasını sağladı.




    Eski haline göre son derece zayıfladığı görülen Orman, önceki gün sevgilisi ve müstakbel baldızıyla Bebek'te yürüyüşteydi.

    DOĞAN SAVAŞ

    Haberler Saklambaç Tuğba Coşkun aşkı için kollarını sıvadı! Fikret Orman aşk diyetiyle 15 kilo verdi...
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri