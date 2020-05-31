



Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, önceki sabah erken saatlerde sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Ünlü çifte daha sonra Coşkun'un ablası Şeyda Çoşkun da katıldı. Sevgilisi ve müstakbel baldızıyla görüntülenen Fikret Orman'ın bir hayli kilo vermiş olduğu gözlendi.