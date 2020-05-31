Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, önceki sabah erken saatlerde sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Ünlü çifte daha sonra Coşkun'un ablası Şeyda Çoşkun da katıldı. Sevgilisi ve müstakbel baldızıyla görüntülenen Fikret Orman'ın bir hayli kilo vermiş olduğu gözlendi.
Ablasıyla birlikte birçok kişinin kilo vermesini sağlayan Tuğba Coşkun'un Fikret Orman için de özel bir diyet listesi hazırladığı ortaya çıktı. 52 yaşındaki iş adamına düzenli olarak 10 kilometrelik yürüyüşler de yaptıran Coşkun, sevgilisinin kısa sürede 15 kilo birden zayıflamasını sağladı.
Eski haline göre son derece zayıfladığı görülen Orman, önceki gün sevgilisi ve müstakbel baldızıyla Bebek'te yürüyüşteydi.
DOĞAN SAVAŞ