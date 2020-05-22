

Kaya, photoshop'la Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yerleştirildiği görseli "Arkadaşlar yapmasanıza. Ali'nin ifadesi ne ola ki!" esprisiyle paylaştı.



Fikret Ali ile babası Ali Atay'ın benzerliği espri konusu oldu.