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    • Saklambaç
    • 22.05.2020 Gazete
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    ile ’ın paylaştığı fotoğraflar espri fırtınası estirdi

    Sosyal medya, önceki gün iki kareyle şenlendi. Ünlü oyuncu ile ’ın paylaştığı fotoğraflar, da espri fırtınası estirdi.



    Sosyal     medya, önceki gün iki kareyle şenlendi. Hazal Kaya, oğluyla fotoğrafını "Babasına çok aşıktım, bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii" notuyla paylaştı.


    Kaya, photoshop'la Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yerleştirildiği görseli "Arkadaşlar yapmasanıza. Ali'nin ifadesi ne ola ki!" esprisiyle paylaştı.

    Fikret Ali ile babası Ali Atay'ın benzerliği espri konusu oldu.



    Güldüren ikinci kare ise Sinan Akçıl'ın yaş günü pastasıydı! Ünlü popçunun büstü şeklindeki pastanın Akçıl'a hiç benzememesi "Barış Arduç'un pastası Sinan Akçıl'a gitmiş" gibi esprili yorumlar yaptırdı.
    Haberler Saklambaç Hazal Kaya ile Sinan Akçıl’ın paylaştığı fotoğraflar espri fırtınası estirdi
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