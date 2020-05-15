Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı, deyim yerindeyse kilolarını yedi bitirdi. İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra 83 kiloya kadar çıkan 29 yaşındaki genç kadın, kendi formülünü kendi buldu.
Son dönemde tüm dünyada popüler olan 'interminnent fasting' yani aralıklı oruç diyeti yapan Buse Terim, yedi ayda tam 25 kilo vererek formuna kavuştu.
GÜNDE İKİ ÖĞÜNLE BESLENİYOR
Şimdilerde 58 kiloya kadar düşen Terim, bu süreçte hiçbir diyetisyenle çalışmadı. Her gün spor yapan genç kadın, günde iki öğünle besleniyor.
Sabah 11 ile 12 arasında kahvaltı eden Buse Terim, akşam da 16 ile 17 arasında yemek yiyor. Terim'in akşam yemeği; et, balık ya da tavuğun yanına bol malzemeli salata…
MUCİZE FORMÜL
Yoğurdun içerisine keten tohumu koyarak bunu ara ara tüketiyor.
Kinoa salatası, diyetin olmazsa olmazlarından.
Sabahları son dönemin trendlerinden olan kereviz sapı suyunu içiyor.
Belirli aralıklarla ballı su, sirkeli su, maydanozlu su gibi içecekleri içip metabolizmasını hızlandırıyor.