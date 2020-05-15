Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı, deyim yerindeyse kilolarını yedi bitirdi. İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra 83 kiloya kadar çıkan 29 yaşındaki genç kadın, kendi formülünü kendi buldu.

Son dönemde tüm dünyada popüler olan 'interminnent fasting' yani aralıklı oruç diyeti yapan Buse Terim, yedi ayda tam 25 kilo vererek formuna kavuştu.