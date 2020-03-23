dargın bir barışık yürüttükleri aşklarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyengeçtiğimiz Ağustos'ta ise şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Sponza, o dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldığı İbo ile kısa süre sonra yeniden barıştı.