Bugünkü
Takvim

ile 'evden çıkma’ uyarılarına uymadı, kalabalığa karıştı!

Olaylı aşklarıyla yıllardır gündem olan ile , önceki gün ’da koşudaydı. ‘Evden çıkma’ uyarılarına uymayan ünlü çift, kalabalığa karışıp büyük riske girdi!..

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
ABONE OL


Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşklarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz Ağustos'ta ise şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Sponza, o dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldığı İbo ile kısa süre sonra yeniden barıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay 'evden çıkma’ uyarılarına uymadı, kalabalığa karıştı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri