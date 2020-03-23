Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşklarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz Ağustos'ta ise şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Sponza, o dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldığı İbo ile kısa süre sonra yeniden barıştı.
Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay 'evden çıkma’ uyarılarına uymadı, kalabalığa karıştı!
Olaylı aşklarıyla yıllardır gündem olan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Boğaz’da koşudaydı. ‘Evden çıkma’ uyarılarına uymayan ünlü çift, kalabalığa karışıp büyük riske girdi!..
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşklarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz Ağustos'ta ise şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Sponza, o dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldığı İbo ile kısa süre sonra yeniden barıştı.
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