Deniz Akkaya, önceki gün koltukta uzanırken video çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Akkaya'nın burun delikleriyle dalga geçti. Güzel model de bu kişiye cevaben çektiği videoda, kahkaha krizine girdi.
Akkaya, "Burun deliklerim eşit değilmiş. Allah başka dert vermesin" diye konuştu...
Akkaya, "Burun deliklerim eşit değilmiş. Allah başka dert vermesin" diye konuştu...
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