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, kendisine gönderme yapan takipçisiyle dalga geçti! "Allah başka dert vermesin"

Deniz Akkaya, önceki gün koltukta uzanırken video çekti. Bir kullanıcısı ise Akkaya'nın burun delikleriyle dalga geçti. Güzel model de bu kişiye cevaben çektiği videoda, kahkaha krizine girdi. Akkaya, "Burun deliklerim eşit değilmiş. Allah başka dert vermesin" diye konuştu...

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Burnundan soludu!
Deniz Akkaya, önceki gün koltukta uzanırken video çekti. Bir kullanıcısı ise Akkaya'nın burun delikleriyle dalga geçti. Güzel model de bu kişiye cevaben çektiği videoda, kahkaha krizine girdi.



Akkaya, "Burun deliklerim eşit değilmiş. Allah başka dert vermesin" diye konuştu...




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