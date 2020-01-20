Baba-kız gibiler!

Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Bir dizide baba-kızı canlandıran ikili, sinemada film izleyip, yemek yedi.
Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Bir dizide baba-kızı canlandıran ikili, sinemada film izleyip, yemek yedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.