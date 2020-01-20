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Baba-kız gibiler!

ve , önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Bir dizide baba-kızı canlandıran ikili, sinemada film izleyip, yemek yedi.

Baba-kız gibiler!

Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Bir dizide baba-kızı canlandıran ikili, sinemada film izleyip, yemek yedi.

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