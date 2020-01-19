Karne hediyesi alındı

Cemiyet hayatının sevişen ismi Dilek Birgen, önceki gün kızıyla alışverişe çıktı. 'Başarılı bir karne aldı kızım. Çok istediği birkaç şey vardı, onları almaya geldik' dedi. Cemiyet hayatının sevişen ismi Dilek Birgen, önceki gün kızıyla alışverişe çıktı. 'Başarılı bir karne aldı kızım. Çok istediği birkaç şey vardı, onları almaya geldik' dedi.
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