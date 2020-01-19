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  • 19.01.2020
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Karne hediyesi alındı

Cemiyet hayatının sevişen ismi , önceki gün kızıyla alışverişe çıktı. "Başarılı bir karne aldı kızım. Çok istediği birkaç şey vardı, onları almaya geldik" dedi.

Karne hediyesi alındı
Cemiyet hayatının sevişen ismi , önceki gün kızıyla alışverişe çıktı. "Başarılı bir karne aldı kızım. Çok istediği birkaç şey vardı, onları almaya geldik" dedi.

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