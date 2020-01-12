Evinde Kraliyet Pitonu cinsi yılan besleyen Yasemin Allen, önceki gün sıra dışı hayvanseverliğini konuşturdu. Oyuncu, yılanını "Kafalarına dokunmamak lazım ama dayanamadım. O kadar hassas ve güzel ki" notuyla paylaştı.
Evinde Kraliyet Pitonu cinsi yılan besleyen Yasemin Allen, önceki gün sıra dışı hayvanseverliğini konuşturdu. Oyuncu, yılanını "Kafalarına dokunmamak lazım ama dayanamadım. O kadar hassas ve güzel ki" notuyla paylaştı.
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