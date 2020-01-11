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  • 11.01.2020
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Kraliçe II. Elizabeth, ile eşi ’ın balmumu heykellerini kaldırttı

’de taht kavgası büyüyor... Kraliçe II. Elizabeth, 'daki Müzesi’ndeki ile eşi ’ın balmumu heykellerini kaldırttı.

Terminatör Elizabeth
Kraliyet ailesinin yaşadığı depremlere bir yenisi daha eklenmişti. ve eşi Düşes , Kraliyet görevlerini bıraktı. Bu duruma çok sinirlenen Kraliçe II. Elizabeth, 'nin başkenti 'daki Balmumu Müzesi'nden operasyona başladı. Müzedeki Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın heykelleri kaldırıldı.



Madame Tussauds Londra Genel Müdürü Steve Davies yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanı gibi biz de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kıdemli Kraliyet ailesi görevlerinden geri adım atma haberine tepkimizi koyuyoruz" dedi. Kraliçe II. Elizabeth, 3 farklı sarayda Harry ve Markle'ın 79 kare fotoğrafının da kaldırılmasını emretti. Bu olay sonrası Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'ya döndü.


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