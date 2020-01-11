Kraliyet ailesinin yaşadığı depremlere bir yenisi daha eklenmişti. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kraliyet görevlerini bıraktı. Bu duruma çok sinirlenen Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi'nden operasyona başladı. Müzedeki Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykelleri kaldırıldı.
Madame Tussauds Londra Genel Müdürü Steve Davies yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanı gibi biz de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kıdemli Kraliyet ailesi görevlerinden geri adım atma haberine tepkimizi koyuyoruz" dedi. Kraliçe II. Elizabeth, 3 farklı sarayda Harry ve Markle'ın 79 kare fotoğrafının da kaldırılmasını emretti. Bu olay sonrası Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'ya döndü.
Madame Tussauds Londra Genel Müdürü Steve Davies yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanı gibi biz de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kıdemli Kraliyet ailesi görevlerinden geri adım atma haberine tepkimizi koyuyoruz" dedi. Kraliçe II. Elizabeth, 3 farklı sarayda Harry ve Markle'ın 79 kare fotoğrafının da kaldırılmasını emretti. Bu olay sonrası Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'ya döndü.
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