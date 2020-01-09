Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Skandal iddialar peş peşe!

'BREXIT'TEN SONRA 'MEGXIT'

Gazete manşetlerinde saraydan ayrılık haberi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına verilen "Brexit" adına benzetilerek "Megxit" ifadesi kullanıldı.

Manşetlerde, Meghan ile Harry'nin artık saray hayatından sıradan hayata geçtikleri, ayrılık haberini Kraliçe'ye önceden söylemedikleri vurgulandı.

Bu çarpıcı karardan haberdar olmayan Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens William durumu televizyon kanallarının son dakika haberlerinden öğrendi.

Peki ama evlenir evlenmez uçuk harcamalar yapan, Kraliçe'nin bile hassasiyet gösterdiği özel jetle, dünyanın pek çok yerine giden Meghan Markle ve Prens Harry böyle bir kararı neden, nasıl verdi?