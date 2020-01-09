Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Skandal iddialar peş peşe!
Meghan Markle ve Prens Harry'nin yaptıkları açıklama dünyanın gündemine bomba gibi düştü... Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası dedikodu kazanı kaynıyor, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunların başında Prens Harry'nin bir başkası olduğu geliyor. Öte yandan bir dönem hızlı bir hayatı olan Prens Harry'nin, geçmiş bağlarının taciz ve tecavüz skandalları bir bir ortaya çıkan Jeffrey Epstein'a bağlanması. Zira yine Epstein'in yakın arkadaşı Prens Andrew'la ilgili yüzlerce belgenin Buckingham Sarayı ve Kraliçe'ye büyük zarar vereceği de çok konuşulmuştu. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasının altındaki gerçekler...
Açıklamada "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz." denildi.
'BREXIT'TEN SONRA 'MEGXIT'
Gazete manşetlerinde saraydan ayrılık haberi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına verilen "Brexit" adına benzetilerek "Megxit" ifadesi kullanıldı.
Manşetlerde, Meghan ile Harry'nin artık saray hayatından sıradan hayata geçtikleri, ayrılık haberini Kraliçe'ye önceden söylemedikleri vurgulandı.
Bu çarpıcı karardan haberdar olmayan Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens William durumu televizyon kanallarının son dakika haberlerinden öğrendi.
Peki ama evlenir evlenmez uçuk harcamalar yapan, Kraliçe'nin bile hassasiyet gösterdiği özel jetle, dünyanın pek çok yerine giden Meghan Markle ve Prens Harry böyle bir kararı neden, nasıl verdi?
KARARI KENDİ İRADELERİYLE VERDİLER Mİ?
Prens Harry'nin adı evlenmeden önce uyuşturucu kullanmaktan, cinsel ilişki partilerine kadar tonla skandala karıştı. Ardından Meghan Markle ile evlendi. Bu noktada gözler bir başkasına dönüyor. Kısa bir süre önce skandalları ortaya çıkan ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden elini eteğini çeken İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew.
Prens Andrew cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının, İngiltere Kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiğini söyleyerek, aile üyesi olarak üstlendiği görevleri bıraktığını açıklamıştı.
Pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan ve Prens Andrew, o dönem 17 yaşındaki Virginia Giuffre'i cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmıştı.