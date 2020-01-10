İngiltere'yi karıştıran taht oyunu! Meghan Markle ve Prens Harry'i Kraliyet Ailesi'nden ayıran etken ne?
Meghan Markle ve Prens Harry'nin yaptıkları açıklama dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Şok ayrılığın perde arkasını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler kaleme aldı. Diler, "Aslında haberleri dikkatlice izlediğinizde, 26 ARALIK'ta Kraliçe mesajı vermişti. NOEL tebriği için yayınladığı mesajı, fotoğrafla süslemiş ancak masadaki çerçevelerde bütün aile yer alırken sadece Harry ve Meghan yoktu... Peki bu AYRILIĞIN İRAN ile ABD ile ne ilişkisi vardı... Gelin bu pencereyi zorlayalım...." sözlerinin ardından çarpıcı detayları paylaştı.
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.
Açıklamada "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz." denildi.
Dünyanın konuştuğu ayrılığın sebebi ve etkileri sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler, Kraliyet Ailesi'ndeki ayrılığın perde arkasını kaleme aldı ve "Derin İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in tahtı bırakmamasını istiyor. Net olarak ayrılmasına karşılar. Kraliçe II. Elizabeth de Prens Charles'ın, Rothschild ile karar aldığını biliyor ve emekliliğini geciktiriyor.." dedi. İşte Diler'in köşesinde paylaştığı çarpıcı detaylar...
ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor, sürecek de... ABD'nin varmak istediği hedefi dün burada aktarmaya çalıştım.
Washington, İran'ın içindeki ÇİN TARAFINA hamle yapıyordu. Çin ile orantısız yakınlık kurmasına itiraz ediyordu. Ama İRAN sıradan bir ülke değildi, büyük bir BİLEŞKEYİ gövdesinde taşıyordu... Pek çok başkent gibi TAHRAN da iki parçaydı.
ABD bir parçaya karşı operasyon yapıyordu!
Sonuç alabilecekler mi?
Bunu göreceğiz...
Tam Kasım Süleymani üzerinden başlayan gerginliğin ne kadar tırmanacağını düşünürken bu kez LONDRA'dan çok ama çok ilginç haber geldi...
Kraliyet ailesi karıştı...
Olayın merkezinde Prens Harry ve eşi Meghan bulunuyordu!
Ayrılık, BREXIT göndermesi yapılarak MEGXIT manşetleriyle duyuruluyordu!
KRALİÇE MESAJI VERDİ!
Aslında haberleri dikkatlice izlediğinizde, 26 ARALIK'ta Kraliçe mesajı vermişti. NOEL tebriği için yayınladığı mesajı, fotoğrafla süslemiş ancak masadaki çerçevelerde bütün aile yer alırken sadece Harry ve Meghan yoktu...
Peki bu AYRILIĞIN İRAN ile ABD ile ne ilişkisi vardı... Gelin bu pencereyi zorlayalım...
Aklı başında çok kişi şu soruya cevap arar!
Buckingham Sarayı mı Rothschild ailesini, yoksa Jacob Rothschild mi Kraliçe II. Elizabeth'i yönetiyor?
Aslında bu sorunun cevabı, bugün dünyada yaşananlara ışık tutuyor.
16 Aralık 2019'a gitmekte fayda var. Prens Charles, Hıristiyanlar ve Yahudiler Konseyi Ödülü'nü (CCJ) Jacob Rothschild'e verdi.
Prens Charles, İsrail'i korumak için İngiltere'nin büyük sorumluluk alacağını, Jacob Rothschild'in Londra'da yaşamasının dinler arası diyalog için de çok önemli olduğunu söyledi.
Prens Charles, tahta çıktığı andan itibaren İsrail'in en yakın müttefikinin ABD değil, İngiltere olacağını ilan etti.
Bu tören öncesi Prens Charles ile Jacob Rothschild görüştü.
Prens Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in tahtı bırakmak istemediğini söyledi.