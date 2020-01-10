İngiltere'yi karıştıran taht oyunu! Meghan Markle ve Prens Harry'i Kraliyet Ailesi'nden ayıran etken ne?

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor, sürecek de... ABD'nin varmak istediği hedefi dün burada aktarmaya çalıştım.

Washington, İran'ın içindeki ÇİN TARAFINA hamle yapıyordu. Çin ile orantısız yakınlık kurmasına itiraz ediyordu. Ama İRAN sıradan bir ülke değildi, büyük bir BİLEŞKEYİ gövdesinde taşıyordu... Pek çok başkent gibi TAHRAN da iki parçaydı.

ABD bir parçaya karşı operasyon yapıyordu!

Sonuç alabilecekler mi?

Bunu göreceğiz...

Tam Kasım Süleymani üzerinden başlayan gerginliğin ne kadar tırmanacağını düşünürken bu kez LONDRA'dan çok ama çok ilginç haber geldi...

Kraliyet ailesi karıştı...

Olayın merkezinde Prens Harry ve eşi Meghan bulunuyordu!

Ayrılık, BREXIT göndermesi yapılarak MEGXIT manşetleriyle duyuruluyordu!

