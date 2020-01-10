Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Şimdi de ülkeyi terkettiler

Meghan Markle ve Prens Harry'nin yaptıkları açıklama dünyanın gündemine bomba gibi düştü... İngiltere'de eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle,İngiltere'yi terk etti. Altı haftalık Kuzey Amerika tatillerinden Pazartesi günü Londra'ya dönen çift sekiz aylık oğulları Archie'yi Kanada'da bakıcısıyla bırakmıştı. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan'ın açıklaması sonrası dedikodu kazanı kaynıyor, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunların başında Prens Harry'nin bir başkası olduğu geliyor. Öte yandan bir dönem hızlı bir hayatı olan Prens Harry'nin, geçmiş bağlarının taciz ve tecavüz skandalları bir bir ortaya çıkan Jeffrey Epstein'a bağlanması. Zira yine Epstein'in yakın arkadaşı Prens Andrew'la ilgili yüzlerce belgenin Buckingham Sarayı ve Kraliçe'ye büyük zarar vereceği de çok konuşulmuştu. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasının altındaki gerçekler...

10.01.2020 12:35 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





