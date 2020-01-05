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  • 05.01.2020
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Rachel’den güzel haber

Sosyetik işadamı eşi ile evli olan , ikinci kez anne oldu. Oğlu Lionel'i önceki gün akşam saatlerinde dünyaya getiren Rachel, müjdeyi hesabından paylaştı.

Rachel’den güzel haber
Sosyetik işadamı eşi ile evli olan Rachel Araz, ikinci kez anne oldu. Oğlu Lionel'i önceki gün akşam saatlerinde dünyaya getiren Rachel, müjdeyi hesabından paylaştı.

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