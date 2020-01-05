Rachel’den güzel haber

Sosyetik işadamı eşi Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, ikinci kez anne oldu. Oğlu Lionel'i önceki gün akşam saatlerinde dünyaya getiren Rachel, müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyetik işadamı eşi Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, ikinci kez anne oldu. Oğlu Lionel'i önceki gün akşam saatlerinde dünyaya getiren Rachel, müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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