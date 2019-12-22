Önceki gün ormanda yürüyüşe çıkan İdo Tatlıses, bir göl kenarında paylaştığı pozuyla gülümsetti. "Bi dalıp çıkıcam" notuyla fotoğraf paylaşan İdo'ya sevgilisi Yasemin Şefkatli cevap verdi: "Daldırmam."
Önceki gün ormanda yürüyüşe çıkan İdo Tatlıses, bir göl kenarında paylaştığı pozuyla gülümsetti. "Bidalıp çıkıcam" notuyla fotoğraf paylaşan İdo'ya sevgilisi Yasemin Şefkatli cevap verdi: "Daldırmam."
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