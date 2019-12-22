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  • 22.12.2019
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göl kenarında paylaştığı pozuyla gülümsetti

Önceki gün ormanda yürüyüşe çıkan , bir göl kenarında paylaştığı pozuyla gülümsetti. "Bi dalıp çıkıcam" notuyla fotoğraf paylaşan İdo'ya sevgilisi cevap verdi: "Daldırmam."

Bi dalıp çıkıcam
Önceki gün ormanda yürüyüşe çıkan İdo Tatlıses, bir göl kenarında paylaştığı pozuyla gülümsetti. "Bi dalıp çıkıcam" notuyla fotoğraf paylaşan İdo'ya sevgilisi cevap verdi: "Daldırmam."

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