İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kendini aştı. Çağa ayak uydurmak için sosyal medya hesaplarını yönetecek bir uzman aradığını açıkladı. Buckingham Sarayı da LinkedIn üzerinden iş ilanını yayınladı.
İşe alınacak kişiye yıllık 50 bin sterlin (387 bin Türk lirası) ödeneceği vurgulandı.
İşe alınacak kişiye yıllık 50 bin sterlin (387 bin Türk lirası) ödeneceği vurgulandı.
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