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  • 15.12.2019
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II. Elizabeth sosyal medya uzmanı arıyor

II. Elizabeth kendini aştı. Çağa ayak uydurmak için sosyal medya hesaplarını yönetecek bir uzman aradığını açıkladı. da LinkedIn üzerinden iş ilanını yayınladı.

'Sosyal'içe Elizabeth!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kendini aştı. Çağa ayak uydurmak için sosyal medya hesaplarını yönetecek bir uzman aradığını açıkladı. da LinkedIn üzerinden iş ilanını yayınladı.



İşe alınacak kişiye yıllık 50 bin sterlin (387 bin Türk lirası) ödeneceği vurgulandı.

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