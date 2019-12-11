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  • 11.12.2019
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eski eşi 'a sahip çıktı

İbrahim Tatlıses, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi 'a sahip çıktı. İmparator, Bursa'da bir plazadaki ofisin 4 aylık kirası ile aidatını ödemediği öne sürülen Yıldız'ı şu sözlerle savundu...

İbo’nun Yıldızı

İbrahim Tatlıses, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Ayşegül Yıldız'a sahip çıktı. İmparator, Bursa'da bir plazadaki ofisin 4 aylık kirası ile aidatını ödemediği öne sürülen Yıldız'ı şu sözlerle savundu:

"Ayşegül Hanım'la kızım Elif Ada'nın annesi olması dışında uzun bir geçmişim vardır. Ayşegül Hanım'ın karakterini, iş disiplinini, duruşunu çok iyi bilirim ve kendisine kefilim."

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