İbrahim Tatlıses, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Ayşegül Yıldız'a sahip çıktı. İmparator, Bursa'da bir plazadaki ofisin 4 aylık kirası ile aidatını ödemediği öne sürülen Yıldız'ı şu sözlerle savundu:

"Ayşegül Hanım'la kızım Elif Ada'nın annesi olması dışında uzun bir geçmişim vardır. Ayşegül Hanım'ın karakterini, iş disiplinini, duruşunu çok iyi bilirim ve kendisine kefilim."