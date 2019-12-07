İbrahim Kutluay, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da ailesiyle yemekteydi.
Babası Burhan Kutluay, çocukları İrem ve Ömer'le poz veren eski basketbolcunun mutluluğu "Üç kuşak bir arada" dedirtti.
İbrahim Kutluay, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da ailesiyle yemekteydi.
Babası Burhan Kutluay, çocukları İrem ve Ömer'le poz veren eski basketbolcunun mutluluğu "Üç kuşak bir arada" dedirtti.
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