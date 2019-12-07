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  • 07.12.2019
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'dan babası ve çocuklarıyla mutluluk pozu

İbrahim Kutluay, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da ailesiyle yemekteydi. Babası , çocukları İrem ve Ömer'le poz veren eski basketbolcunun mutluluğu "Üç kuşak bir arada" dedirtti.

3 kuşak buluşma

İbrahim Kutluay, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da ailesiyle yemekteydi.

Babası Burhan Kutluay, çocukları İrem ve Ömer'le poz veren eski basketbolcunun mutluluğu "Üç kuşak bir arada" dedirtti.

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