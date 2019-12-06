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  • 06.12.2019
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’ dizisine ’in okuduğu damga vurdu

Önceki akşam milyonları atv’ye kilitleyen ‘’ dizisine ’in okuduğu damga vurdu. Özçivit’in canlandırdığı düşmana karşı dirlik ve birlik kurmak için Fetih Suresi’ni okudu. Bu sahne sosyal medyada olay oldu...

Türkiye ve dünyada yankı uyandıran 'Kuruluş Osman' dizisi, zirveye demir attı. Dizinin 3. bölümü de milyonları atv'ye kilitledi. Başarılı dizi, 100 program arasında birinci olarak rakiplerini solladı. Dizinin başrolü Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin 'Fetih Suresi'ni okuması ise geceye damga vurdu.

Osman Bey, gördüğü rüya üzerine düşmana karşı dirlik ve birlik için ''ni okudu. Bir yılı aşkın süredir at binme ve kılıç eğitimi alan Özçivit'in 'Fetih Suresi'ni kusursuz şekilde okuması da büyük övgü topladı. Bu sahne sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken dizi, bir kez daha gönülleri fethetti.


Özçivit, aksiyon sahnelerindeki başarısı ile de alkış topladı.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE
Dizi, Tüm Kişiler'de % 13.31 izlenme oranı ve % 28.62 izlenme payı, Sosyal Statü'de % 12.81 izlenme oranı ve % 28.05 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,79 izlenme oranı ve %30,12 izlenme payı alarak zirveye oturdu.

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