Son dönemin olay ismi Can Yaman, çizmeyi aştı. Instagram'da sık sık yarı çıplak pozlar veren Yaman, önceki günlerde "Libidosu olanlar ve olmayanlar diye oyuncular ikiye ayrılır" diyerek olay yarattı. Libido sözlerinin yankısı sürerken 29 yaşındaki oyuncunun, önceki gün İspanyol bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

KENDİ BACAĞINA SIKTI!

Haddini aşan esprisiyle tepki çeken Can Yaman'ın dün ise İsrailli bir kadına asıldığı anların videosu "Pes" dedirtti. Yaman'ın biletini kesen yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, "Can, çizmeyi aştı. Açıklamaları talihsizdi. Şubat'ta çekilecek dizisini Eylül'e erteliyoruz" dedi.

CAN YAMAN'A TWITTER UZERİNDEN YAPILAN YORUMLAR

'KENDİM ettim, kendim buldum' şarkısı Can Yaman'a gelsin.

DERVİŞİN fikri neyse, zikri odur.

ŞÖHRET başını döndürdü, geleceğini söndürdü.

İNSANIN kendi kendine yaptığını bütün köy toplansa yapamaz.

ŞÖHRETİ kaldıramayanlarda bugün...

'DİL insanı vezir de yapar, rezil de' sözünün kanıtı resmen...

CAN, yaman değil; yalan oldu.

CANINI seven kaçsın...