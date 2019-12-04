Can Yaman açıklamasıyla kendini bitirdi! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor!
Can Yaman geçtiğimiz günlerde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dizilerine yaptığı yorumla eleştirilmiş ardından da, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle tepki çekmişti. Can Yaman son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman bu kez sert kayaya çarptı. İlk açıklama ise menajerinden geldi. Yaman'ın menajeri tepkiler çığ gibi büyüyünce "Tamamen anlık gelişen espri" açıklamasını yaptı. Bu da sosyal medyada "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarına neden oldu. Can Yaman'ın yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı da oyuncunun Can Yaman'ın açıklamaları ve İspanya'daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti. İşte magazin dünyasından Can Yaman'a gelen tepkiler...
04.12.2019 12:19
- Son Güncelleme: 04.12.2019 12:19
"ARKA ODAYA GEÇELİM..."
Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim" deyince şaşkınlığını gizleyemeyen çevirmen 'Çevireyim mi' diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman "Hayır" dedi. İşte bu görüntüler dün tepkilere yol açtı ve. Yaman'ın menajeri ise yaptığı açıklama ile oyuncusunu savundu.
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