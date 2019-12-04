Can Yaman açıklamasıyla kendini bitirdi! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk olan Can Yaman'a, kadın bir izleyici "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin" diye sordu.