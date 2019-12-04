Bu sene performasıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.

Yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.

Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.

24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.

AYDIN HAMZA