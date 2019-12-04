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  • 04.12.2019
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lüks aracıyla asfaltı ağlattı! Fiyatı dudak uçuklattı...

li futbolcu , önceki gün yeni aldığı 2 milyon liralık lüks aracıyla Etiler’de asfaltı ağlattı. Milyonluk aracıyla hava atan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti...

Asfaltta Tufan estirecek

Bu sene performasıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.

Yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.

Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.

24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.

AYDIN HAMZA

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