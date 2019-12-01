Oyuncu Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova'yı önceki gün Balıkesir'e götürdü. Tunalı, evlenmeyi planladığı aşkına Altınoluk'u gezdirdi. Kazdağları'nı keşfe çıkan aşıklar, doğayla iç içe anlarını da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.
İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.
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