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  • 01.12.2019
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ve sevgilisi 'dan kaçamağı

Oyuncu , Rus sevgilisi 'yı önceki gün 'e götürdü. Tunalı, evlenmeyi planladığı aşkına Altınoluk'u gezdirdi. 'nı keşfe çıkan aşıklar, doğayla iç içe anlarını da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.

Kazdağları kaçamağı
Oyuncu Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova'yı önceki gün 'e götürdü. Tunalı, evlenmeyi planladığı aşkına Altınoluk'u gezdirdi. Kazdağları'nı keşfe çıkan aşıklar, doğayla iç içe anlarını da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.



İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.

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