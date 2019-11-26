Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.
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