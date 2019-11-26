Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.11.2019
  • Gazete

’nın farklı bir yüzüyle tanıştı! Çöp yığınını görünce şok oldu...

, önceki gün ’nın farklı bir yüzüyle tanıştı. Oyuncu, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

Londra gerçeği

Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.


Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNurgül Yeşilçay Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı! Çöp yığınını görünce şok oldu...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri